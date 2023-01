Guillaume HUTHER

Curieux et intéressé par le monde de l'entreprise notamment dans les domaines du marketing, du web et de la musique !



Mes objectifs ? Créer, échanger, et développer !



Pour apporter et m'enrichir personnellement.



Dynamique, je suis à la recherche de contacts et d'opportunités.



Mes compétences :

Vente

Marketing

Communication

Webmarketing

Gestion de projet

Distribution

B2B

Négociation commerciale