Guillaume JOUBERT

J'ai toujours aimé marcher, mais aussi écrire. Après diverses expériences sur le Net, rédacteur sur FranceNetInfos, chroniqueur sur divers webzines (Zikannuaire, Rock'nfrance...), animateur d'une émission de radio diffusée sur 12 radios (fm et webradios), j'ai décidé de me lancer dans cette nouvelle aventure pour promouvoir la marche. culturemarche.com a été lancé en 2018 pour promouvoir la marche, de la simple randonnée à la marche en compétition, nordique et athlétique, mais aussi pour promouvoir les bienfaits de la marche sur la santé et notre environnement.

culturemarche.com a pour ambition d'être un site sur toutes les marches et un webzine proposant un maximum d'actualités liées à la marche, toutes les marches.

Cela m'a permis de multiplier les expériences : Opération Montagne Responsable organisée par Lafuma à Chamonix en 2019, un défi personnel de 50 km entre Meaux et Nangis au profit de l'association Vivre Comme Avant, un Brevet de Marche Athlétique de 30 km à Vincennes, un voyage métropolitain de deux jours en juillet 2021 sur le Val Maubée ou encore un 53 km entre Paris et Meaux en octobre 2021, le Tour de Paris par le GR75 en février 2022, la Marche des 3 Châteaux (Distance 43 km et 42km, 2019 et 2022) et le Sentier en juillet 2022 (100 km sur 4 jours). La marche nordique a pris une place importante dans cette aventure avec diverses formations au sein de la FSGT, et la création de l'association Nordik&Co Nangis pour promouvoir l'activité à Nangis (77), ville où je réside.

Lien Association marche nordique de Nangis : https://nordikconangis.wordpress.com/