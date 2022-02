Guillaume LANDMANN

Ingénieur diplômé depuis 2006 de l'Ecole Centrale de Lille dans le domaine de la production, j'ai pris l'opportunité d'intervenir en tant que consultant opérationnel dans les domaines du management de projet industriel en particulier dans le métier de la planification.

En parallèle de ces expériences, j'ai eu l'occasion de m'occuper de la maîtrise d'ouvrage d'une application informatique ce qui m'a permis d'être directement acteur et moteur en temps que chef de projet fonctionnel.

Fort d'une expérience significative dans la gestion de projet, j'interviens aujourd'hui également sur des projets de transformation d'entreprise avec notamment la mise en place des processus et leur intégration dans SAP.



Etant par nature curieux et volontaire, j'essaie dès que possible d'apprendre et tirer un maximum de ce qui m'entoure. Nombres d'expériences se sont traduites par l'apprentissage par moi même de nouvelles compétences telles que le développement dans des langages informatiques que je ne maitrisais/connaissais pas.



D'un point de vue plus personnel, cette règle s'applique aussi avec l'apprentissage de nouvelles langues (japonais) mais aussi musical (violon).



J'habite actuellement en région midi-Pyrénées



Mes compétences :

Ferroviaire

Planning

MOA

Automobile

Informatique

Industrie

Chef de projet fonctionnel

Planification