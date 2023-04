Environnement:

PME



Compétences :

administration Ressources Humaines, finances, pilotage et développement informatique, pilotage de projets divers, anticipation des besoins, négociations avec les fournisseurs, développement et entretien des relations publiques et des relations clientèles.



Mes compétences :

Ressources humaines

Management

Gestion de projet

Finance

Informatique

Relations Publiques

Gestion administrative

Administration d'entreprises