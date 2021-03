Guillaume LAVALLEE

3 ans d’expérience en qualité de DAF Projet + 10 ans en contrôle de gestion

7 ans au contact du top management

Compétences en contrôle de gestion et en gestion de projets

10 ans d’expérience dans le transport air, mer, route

Expérience secteur Mine & Pétrole/Gaz (Onshore-Offshore)

Expérience Expatriation (Afrique, Océanie, Moyen Orient)

Expérience Encadrement

Secteur Transport, Construction

Représentation auprès de clients grands comptes, fournisseurs et partenaires

Expérience analyse des flux, études de marché « logistique », achats et

organisation des transports

Cash Management / Tax Management



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Management - Encadrement

Cash / Tax Management

Controle financier

Gestion de la qualité / Maîtrise d'ouvrage

Etude de marché / Benchmarking

Fidélisation de clients grands comptes

Vente-construction tarifaire

organisation/audit/Fusion

Achats

Conduite de projet