14ans dexpérience en contrôle de gestion et en finance dentreprise dans un contexte industriel et international.

Ce qui me motive au quotidien cest de structurer et de pérenniser le contrôle gestion, de pouvoir former, déléguer et ainsi être en mesure de prendre davantage de hauteur de vue.

Mes victoires je les obtiens lorsque les opérationnels sapproprient les outils et deviennent eux-mêmes les pilotes de leur performance.



A travers un riche parcours chez des équipementiers et sous-traitants automobile, jai exercé les différentes fonctions du contrôle de gestion et de la finance dentreprise : sites de production, R&D/programme, consolidation ; et suis actuellement responsable financier dun site industriel où jai encadré 5 collaborateurs sur des missions de contrôle de gestion et de comptabilité.



Je recherche actuellement un poste de responsable du contrôle de gestion ou de responsable financier, en région Rhône-Alpes ou PACA.



06 62 45 57 91

guillaume.le-lan@outlook.fr