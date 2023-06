Guillaume LE PENHER

Aujourd'hui, je prends soin du bois et de ceux qui l'aime...

En tant que spécialiste de la protection naturelle du bois, j'accompagne professionnels et particuliers dans la transition de la chimie vers des solutions naturelles pour protéger et entretenir le bois.



Je vends des huiles naturelles sur mon site : https://sol-eco-huile.fr/



Auparavant ébéniste et verrier, j'ai ouvert mon premier atelier en 2002 à l'âge de 25 ans.



En 2011, j'ai créé la marque Technimirror pour répondre à la demande du marché des miroirs photographiques dentaire. Nous exportons ces miroirs dans le monde entier.



Je suis également coach certifié Gallup depuis 2018 pour le développement du potentiel et des points forts de chacun. J'accompagne les professionnels de tous secteurs ainsi que que les personnes en transition professionnelle.