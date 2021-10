Cindy LE PENHER

Forte d'expériences professionnelles enrichissantes et diversifiées, en recherche active et tout à fait mobile. Je vise un emploi de monitrice éducatrice.

J'ai diverses expériences auprès d'adultes en situation de handicap (mental, moteur, psychique, polyhandicap) et d'adolescents relevant de la protection de l'enfance.

Idéalement, je souhaite accompagner des adultes avec la nature, les animaux, comme support.