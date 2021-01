Guillaume MARTINEZ

Designer au sein du Groupe Marie-Laure PLV Merchandising puis chez Décopros Agencement, j'étais en charge de traiter des dossiers de création (Présentoir, Vitrine, Mobilier, Boutique, Stand)pour divers clients dans des domaines aussi variés tels que:

la Cosmétique, le Parfum, la Pharmacie, l'Automobile, l'Edition, les Spiritueux.

Chez Décopros Agencement, je devais parallèlement animer un Bureau d'Etudes Design naissant et designer des stands pour des clients premium.

Puis avec mon associée (rencontrée chez Décopros), nous avons créé Amagora, notre société de stands, basée sur Versailles (78) qui dura 2 années.

Poussé par une envie de reconversion et surtout de changer "d'air", je suis allé chez Barbecue & Co puis à la Jardinerie de Chevreuse où je suis devenu Responsable Épicerie Fine, un métier totalement inconnu qui me passionne dorénavant.



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Gestion de projet

Adobe Illustrator

Adobe InDesign

3D Studio Max