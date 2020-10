Guillaume MARTY

Conducteur de travaux principal dynamique, pret à relever des challenges, tant sur les délais que sur les méthodes d'optimisation de construction.



OUVRAGES RÉALISÉS :

GO - BASSIN D ORAGE 57

TCE - RÉHABILITATION 50 LOGEMENTS 54

GO - EHPAD 54

TCE - POSTES LGV 57

GO - 55 LOGEMENTS NEUFS (GRANDE HAUTEUR) 57

GO - 129 LOGEMENTS NEUFS 57

GO - 112 LOGEMENTS RÉHABILITATION 57

TCE - RÉNOVATION STADE 57

GO - 182 LOGEMENTS NEUFS 57

GO - 45 LOGEMENTS NEUFS 54

GO - 50 LOGEMENTS NEUFS 57

TCE - 117 LOGEMENTS SENIORS NEUFS 57

GO - CONSTRUCTION TRIBUNE STADE ST SYMPHORIEN 57



Mes compétences :

Suivi de chantier

Direction technique

Autonomie professionnelle

Secourisme

Sécurité au travail

Management de la qualité

Gestion financière

BTP

Organisation du travail