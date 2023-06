Guillaume MOLLET (GUILLAUME MOLLET)

Je suis actuellement Responsable Sourcing Center au sein de Premi Homme, cabinet spécialisé dans la Chasse de Têtes de cadres et dirigeants, le recrutement digital et le conseil en Ressources Humaines.

Filiale du Groupe familial ARTUS (+ de 300 personnes) dirigé par Alexis de l'Espinay,

Premi Homme est créé en 2016 par Christelle de Becdelièvre et compte actuellement

14 collaborateurs.

Nos bureaux sont situés à Tours, Paris et Lille et nous intervenons France entière dans tous les secteurs d'activités, privés et publics.

Notre vocation est de vous accompagner, entreprise comme candidat, dans vos décisions de recrutement et d'évolution professionnelle.

Nous concentrons toute notre énergie à créer avec vous des relations personnalisées et non formatée en vue de sécuriser vos projets et parcours professionnels.

