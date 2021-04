Différentes rencontres et moments de ma vie font qu'aujourd'hui je suis passionné d'informatique. L'informatique est devenu avec le temps une évidence : la voie à suivre poussé par ma curiosité et mon envie d'apprendre. C'est ma plus importante source de motivation qui me donne l'envie et l'énergie de me surpasser, mais aussi d'exprimer ma créativité aux travers de mes projets informatique.



Mes compétences :

JavaScript

MySQL

CSS

Java

PHP

HTML