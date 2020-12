Laurent MORLIERAS

Expertise métiers :



Edition, Packaging, Corporate et Architecture industrielle et commerciale.

Je maîtrise toutes les techniques de l’édition et de l’emballage et des matières

Ainsi que toute la chaîne graphique et son environnement numérique



Management et responsabilités :



-Encadrement des équipes de fabrication et de notre plateforme d’exécution et photogravure (25 personnes)

-Responsabilité de notre groupe d’expertise et de ces profits

-Planning, devis, facturation, reporting

-Recrutement du personnel de la production



R&D, tendances, formation et sourcing :



-Recherche de partenaires industriels, matériels, salons professionnels

-Prescription auprès des clients de nos partenaires

-Audit industriel

-Mise en place des nouvelles technologies et de formations internes sur les logiciels pré-presse.

-Formations à la chaîne graphique

-Sécurisation packaging

-Présentation des tendances couleurs, matières, volumes etc.



Démarche globale éco-conception :



-Réflexion cycle de vie

-Démarche HQE



Opérationnel :



-Suivi des dossiers packaging, corporate, architecture

-Conseil technique auprès des teams créatifs, consultants et de nos clients

-Réunion de pré-production avec les partenaires internationaux

-BAT en Europe sur tous les systèmes d’impression (offset, hélio, flexographie, sérigraphie)

- Création de deux plateformes : Photogravure et offshore



Bilan personnel :



Management des équipes

-Coordination de toute la chaîne graphique

-Maîtrise des spécificités techniques internationales des métiers de l’impression

-Maîtrise de toutes les techniques de l’emballage et de l’édition

Mise en place des tendances packaging au sein de l'agence



Mes compétences :

Architecture

Chaîne graphique

Conseil

Design

Développement

Développement durable

Directeur de production

Édition

Emballage

Management

Packaging

Photogravure

Production

Recherche

Recherche et Développement

Web