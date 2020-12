Suite à une récente cessation définitive d'activité, je suis à l'écoute de nouveau Challenge // statut : Elève de la formation professionnelle bénéficiaire du CSP.

______________________________________________________________________________



Domaines : COMMUNICATION PDV, TRADE & MARKETING OPÉRATIONNEL - RETAIL /// AVIATION D'AFFAIRE

_________________________________________________________________________________



*** Expertises métiers :

1- 23 ans d'expérience en tant que gestionnaire commercial PLV d'un portefeuille de marques présentes sur circuits sélectifs, Travel Retail & GSA/GSS. Manager de projet à 360°, j'interviens de la prise de brief jusqu'à la livraison.



2- 4 ans d'expérience en commercialisation d'heure de vol sur avion privé, responsable qualité prestation Inboard, gestion commercial de projet d'entretien et d'aménagement intérieur d'avion.



*** Application matériel secteur PLV & RETAIL :

- PLV & présentoirs (Multi-matériaux).

- Podium, corner, pop up, vitrine, stand.

- Système global merchandising / architecture commerciale.

- Solution complète pour l'animation de réseau distribution.



Mes atouts : Je capitalise sur ma formation de Designer pour nourrir les projets de mes clients tout en ayant des objectifs faisabilité/coût/rentabilité. Ma formation technique associée à la connaissance des différents circuits de distribution crédibilisent les solutions proposées.



Polyvalent et sensible à lenvironnement de travail, je participe à l'élaboration des outils d'aide à la vente : plaquette, site Internet, POST, salon.



J'aime : travailler en équipe solidaire à fort potentiel. D'un profil plutôt éleveur, je privilégie un noyau de clients en apportant un service proactif et sur mesure au travers d'une présence en clientèle marquée et régulière.



*** Application matériel secteur aéronautique :

- Avion privé : Piaggo Avanti, Falcon 50/900/2000, A319 VIP.

- Avion médicalisé.