Guillaume ORTEGA

Je me présente ORTEGA Guillaume, développeur full-stack orienté vers les technologies web, mais aussi webmaster.



Après un BTS IRIS tournant autour de l'informatique industrielle avec apprentissage de la programmation par le biais majoritairement, du C++ et d'une partie gestion de réseau informatique, je me suis orienté vers les métiers du Web en m'engagent dans la licence professionnelle CISPM. Si celle-ci avait pour but de me former au métier de chef de projet multimédia, j'ai préféré rester dans mon cœur de métier, à savoir la programmation qui correspond plus à mes aspirations personnelles, tout en me permettant d'améliorer mon bagage avec des notions sur le graphisme, marketing ou encore la communication.



Depuis, je travaille dans le monde du développement en restant très polyvalent, à savoir analyste-programmeur, intégrateur, webdesigner, community manager ou créateur de contenu multimédia, ...



J'ai aussi des projets personnelles dans la même branche avec des blogs ou des logiciels spécifiques, je me consacre dans ce domaine-là particulièrement au podcast .



Mes compétences :

Programmation

Html

CSS3

MySQL

Web design

PHP 7

Intégration