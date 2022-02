Yannick ROLLAND

Fort de plusieurs années dexpériences dans le domaine de la maintenance informatique et des systèmes dimpression, ma motivation à proposer des services de qualité et de proximité à mes clients reste intacte.



Mon désir perpétuel dapprentissage et dévolution dans de nombreux domaines complémentaires à ceux de mon métier (bricolage, cuisine, pâtisserie, jardinage) me permet dêtre polyvalent dans beaucoup de secteurs.



Enfin, jaccorde une importance particulière aux valeurs dentraide et de partage dans ma vie personnelle et professionnelle, lune des clefs de ma réussite.

Ces valeurs m'ont poussé à créer mon propre blog culinaire :Array que j'alimente et que je fais évoluer constamment.