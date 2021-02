Guillaume Queste

Curieux de nature, jai commencé à travailler dans le développement web en 2018 car cest un domaine extrêmement vaste et en perpétuelle évolution.



J'ai effectué une formation de 4 mois avec WebForce3 au cours de laquelle j'ai appris les bases : HTML, CSS, JavaScript, JQuery pour le côté front, et PHP et Symfony pour le côté back.

Par la suite, j'ai poursuivi ma formation en autodidacte.

Ne sachant trop vers quelle technologie me tourner, j'ai appris à utiliser différents frameworks front-end : React, Angular et Vue.

Et j'ai également créé différents projets afin de leur associer un back-end en ligne (Firebase, MongoDB), ceci dans le but d'être en mesure de pouvoir créer seul un site web.



Tous les projets que j'ai réalisés sont disponibles sur mon portfolio : https://www.guillaumequeste.fr et le code est visible sur mon compte github : https://github.com/guillaumequeste.



Toutes ces réalisations sauront, je l'espère, vous prouver ma motivation.



Mes compétences :

Ajax

JQuery UI

Sass

Bootstrap

JavaScript

CSS 3

HTML 5

PHP 7

MySQL

Symfony 5

Ionic 5

Rigueur

Travail en équipe

Organisation

Persévérance

Capacités d'adaptation

Twig

Github

SEO

Git

TypeScript

Node.js

React JS

Leaflet

FileZilla

Redux

Firebase

VueJS