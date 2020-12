Guillaume RAULT

Après une expérience de cinq années dans le transport international au sein du groupe Schenker, j'ai rejoint le Groupe Eurotunnel en 1994.



Mes différentes expériences & responsabilités au sein de l'Entreprise se sont élargies au fil du temps pour aboutir au poste de Directeur Services Clients et Opérations Ferroviaires de la Concession.



Je dirige actuellement une équipe de 1 100 collaborateurs répartis sur les deux sites de Coquelles (France) et Folkestone (Royaume-Uni)



Mes principales missions :



- Accueillir et transporter annuellement 1.5 millions de camions et 2.6 millions de véhicules de tourisme dans les meilleures conditions de sécurité et de qualité de service



- Programmer, armer et superviser en temps réel la circulation de 120 000 trains / an



- Animer et motiver une large équipe de collaborateurs répartis sur deux sites (Folkestone et Coquelles), et regroupant l'ensemble des métiers de l'exploitation (conduite de trains, accueil clientèle, péages, centres de supervision routier & ferroviaire, planification)





Je suis également membre du Comité de Direction d'Eurotunnel.