Guillaume ROMAIN

Ingénieur en génie mécanique et conception diplômé de l'INSA de Lyon, titulaire d'un master en coopération internationale et politiques de développements, je mets en pratique mes compétences techniques et de gestion dans le cadre de projet de développement à l'international à la fois pour des clients privés et des bailleurs de fonds internationaux ou des gouvernements.



Directeur de projet, je consolide au quotidien plus de 5 années d'expérience professionnelle dans la prospection, la réponse aux appels d'offres, la gestion d'équipes, le contrôle qualité, la relation client, et la mise en œuvre d'études ou de projets de développement ou d'engineering au siège et sur le terrain dans de nombreux pays (Afrique - Asie du Sud-Est).



Mes compétences :

Qualité

AutoCAD

Mécanique

Management

Gestion de projet

Gestion administrative

Travail en équipe

Business development

Gestion financière

Gestion de la relation client

Gestion de contrats

Développement international

Contrôle qualité

SolidWorks