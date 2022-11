Guillaume ROMÉO

Bonjour à tous, je suis actuellement Technico Commercial Itinérant Habitat à REXEL dans le secteur de Fréjus/Draguignan.



Négociateur et vendeur, je conseille ma clientèle dans l’analyse, l’identification et la formulation de ses attentes. J'élabore, présente et négocie une solution technique, commerciale et financière adaptée à chaque situation. Je gère la relation client dans une logique commerciale durable, personnalisée et créatrice de valeur.



C’est un métier où les relations humaines sont privilégiées. Je fais donc preuve de dynamisme, de disponibilité, d'esprit d'équipe et d'une grande capacité d’écoute. Je suis également rigoureux et méthodique.



Le BAC Science Technique de l'Industrie Génie Électrotechnique m'a permis d'avoir une base solide en électricité grâce aux formations théoriques et pratiques.



J'ai continué mes études dans le but de mettre à profil mes connaissances techniques dans un domaine que j'apprécie tout particulièrement: le commerce.



Le BTS Technico-commercial est le diplôme le plus adapté pour maîtriser un ensemble de connaissances techniques et commerciales.



Les quatorze semaines de stage que j'ai réalisé à CECCI Fréjus du groupe SONEPAR m'on permis de mettre en pratique les connaissances théorique appris au cours de ces deux années de formations.



Après mes études, j'ai travailler trois ans pour Tabur Électricité du groupe SONEPAR au Havre en tant que commercial sédentaire.



Aujourd'hui, Technico Commercial Itinérant, à REXEL, dans le var, je suis à votre disposition pour toutes questions sur le domaine de l'électricité et du commerce.



Mes compétences :

Distribution professionnelle

Electricité

Électricité industrielle

Chauffage

Domotique

Energies renouvelables

Eclairage

Alarme intrusion et domotique

Génie électrique

Négociation commerciale

Vente

Habilité Bs/Be non électricien.

Habilité pour montage NSX