Guillaume ROUSSELET

Je suis Chef Opérateur de Prises de Vues intermittent depuis 2003, et me suis spécialisé dans le stedicam et la prise de vue stabilisé depuis 2014. c'est à dire que depuis 19 ans, je mets à disposition des entreprises de production et autres prestataires mes compétences de caméraman et de directeur de la photographie et plus récemment en tant que steadicamer ou opérateur Ronin.



Mes principaux employeurs sont France TV et notamment les France Régions ( IDF, Reims, Orléans, Nantes, Rennes, Bordeaux, Nancy ) souvent à la recherche de steadicamer pour leur émissions.

Jai depuis peu intégré léquipe steadicam de Steady Productions avec lequel jai pu collaboré en pub, mode, émissions de divertissement, sport et institutionnel.

Mais je travaille également pour le GTHP prestataire technique des courses hippiques pour la chaîne Equidia.

Partis mes employeurs AMPViSUAL, EUROMEDIA, DMSL TV



Mes compétences aujourdhui se résume à Chef Operateur de vues Steadicam.