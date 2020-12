Je m'appelle Guillaume SCHAUNER.



Je suis actuellement à la recherche de nouvelles opportunités.



Diplômé en tant qu'ingénieur dans les télécommunications et fort de quatre ans d'expériences professionnelles, je travaille actuellement au sein du bureau d'étude Electricité du H175 pour Airbus Helicopters.



Mes expériences ont été variées dans divers domaines allant de l'IVV (intégration-vérification-validation) à du MCO (maintenance en condition opérationnelle) en passant par les études de qualification et d'installation d'équipements avioniques Radios et Eclairage en tant que System Design Responsible.



Je suis à la recherche de projets captivants dans le prolongement de ce que j'ai fait et dans les mêmes domaines. Je suis également ouvert sur des projets portant sur de nouvelles compétences en Télécommunications.



Désireux de rentrer dans un grand groupe dans ce domaine, je fais preuve de dynamisme et de motivation dans chacun des projets que j'ai eu à m'occuper...



Mes compétences :

GSM and UMTS

GPRS

EDGE

Réseaux LTE

Emetteur/récepteur

Lignes de transmission HF, UHF, VHF, SYRACUSE III

Antennes

WiFi 802.11a/b/g

Bluetooth

HDLC, PPP, X25, Frame Relay, ATM, RNIS, MPLS

L2ToMPLS, RIP, OSPF, BGP

Windows, LINUX, Ubuntu, UNIX

Borland Turbo C++, Matlab, Netbeans, Eclipse

Xilinx, CADFEKO

Ada, C, C++, Java, VHDL

Assembleur ARM Cortex M3, UML, SQL

SATCOM

Avioniques de radionavigation

Radiocommunications

MS Office

4G

Spectroradiomètre

Luxmètre

Spectrophotométrie

Vidéophotomètre

Mantis, Elogbook, 3DCOM, Cax-Tools, iWeke, Puzzle

Définition de la politique de maintenance, Arrêts

DO-160, MIL-STD, FAR, 27, FAR 29, CS27, CS29, SPX

ARINC 429

Dimensionnement et Design d'antennes

Qualification et Certification d'équipements Radio