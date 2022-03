Guillaume SERVE

Bonjour,



Après 6 années d'études, soldées par l'obtention de 3 master 2 en environnement et aménagement du territoire, j'ai cumulé à ce jours 3 stages en urbanisme et développement local, puis 5 années d'expérience professionnelles dans la gestion de projets liés aux fonds européens. En effet, travailler autour de thématique transversales telles que le tourisme, l'accueil en milieu rural, l'agriculture, le soutien à des filières locales économiques m'ont conduit à travailler plus spécifiquement sur les programmes LEADER.

Animation et gestion de projets (diagnostic, stratégie territoriale, plans d'actions) ont donc été au cœur de mes missions, forgeant ainsi des compétences de nature à répondre à répondre efficacement aux préoccupations des élus de terrains, des usagers, et des institutionnels. Chacun m'aura apporté une connaissance accrue des leviers de l'actions publique et du développement territorial. J'ai depuis complété cette expérience par 2 années en tant que conseiller formation au CNFPT pour les services techniques (environnement, urbanisme, espaces verts, biodiversité urbaine).

J'ai à présent comme objectif de mettre mes compétences en ingénierie territoriale, conseil et accompagnement, à disposition des collectivités dans des domaines aussi larges que l'environnement, le développement durable, les mobilités, l'économie sociale et solidaire, l'énergie. Dans une phase de forte recomposition depuis 2017, et dans l'attente d'une stabilisation à moyen terme de leurs périmètres, les collectivités et leurs groupement ont besoin d'intégrer politiques globales à l'échelle locale, avec un soutien à l'ingénierie en interne afin d'accompagner les agents et les élus, pour un service public de qualité, accessible, et durable.