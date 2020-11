Guillaume SMIETANSKI

Depuis 1997, je travaille dans le secteur de l'avionique

-dans la Recherche Appliquée (plusieurs projets d'études Européennes)

-et la Recherche & Développement (pour l'industrialisation de produits).



Dans ce cadre j'ai travaillé en France et en Allemagne, sur

-les Interfaces Hommes Machines de guidages des aéronefs modernes (Primary Flight Display, Navigation Display, Head Up Display et Headed Mounted Display).

-la gestion de vol par les FMS.

-la gestion de positionnement par GPS (GNSS) et Radio-Inertielles.



Mes compétences :

Allemand

Recherche

Innovation

Aéronautique