Maître de Conférences à l'Université de Montpellier

Enseigne la Science des Matériaux en Génie Mécanique et Productique depuis 1997.

Chargé de Mission pour l'Innovation Pédagogique à l'IUT de Nîmes

Concepteur du jeu de rôles "Hack and jaM" : Gestion de Projet Agile où 3-4 étudiants s'organisent, définissent un cahier des charges pour concevoir et fabriquer un instrument de caractérisation des matériaux à partir de composants standards des imprimantes 3D.