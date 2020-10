Guillaume SOUDE

Guillaume Soudé, ingénieur-conseil (Master en Géosciences de lenvironnement à Lille I-USTL en 2000, 20 ans d'expériences en bureaux d'études Eau/Assainissement) propose, en microentreprise, des prestations pour des BE environnement ou des maitres dœuvre, en relation avec la pédologie (étude des sols) et lhydrogéologie (études des eaux souterraines), dans le cadre d'aménagements ou d'activités susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement.





PRESTATIONS



Étude de gestion des eaux pluviales par infiltration / Dossier réglementaire « loi sur l'eau »:

Étude de faisabilité :

Cette étude est réalisée lors de projet de lotissement ou daménagement de ZAC, ou lors de permis de construire.

Elle comporte obligatoirement :

- Une étude du contexte géologique et hydrogéologique, du risque de remontée de nappe, des enjeux environnementaux ;

- Lors dune visite sur site, une étude des sols et de leur capacité dinfiltration (sondages, tests de perméabilité, essai en tranchée);

- Une étude de faisabilité technique du rejet des eaux pluviales par infiltration, une estimation du volume à stocker (noues, modules).



Dossier réglementaire :

Ces dossiers précisent lincidence dun projet d'aménagement sur les milieux aquatiques ou les nappes souterraines, en présentant, si nécessaire, des solutions compensatoires en accord avec le maître douvrage et les services de létat (D.D.T.M,Police de leau,etc.).



Zones humides :

La délimitation de zones humides naturelles et la nécessité dappréhender, pour des zones humides naturelles ou des ZRV, leur fonctionnement hydrologique, impliquent la réalisation de sondages pédologiques, de tests d'infiltration, de relevés piézométriques sur des ouvrages de surveillance existants.



Hydrogéologie:

DLE rabattement de nappe en phase travaux

Étude du contexte hydrogéologique et réglementaire préalable aux forages d'eau, dossier de déclaration. comprend :

-Une étude sur la nappe deaux souterraines impactée (qualité, piézométrie, caractéristiques,