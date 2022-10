Valoriser les sciences : pourquoi ? ... Pour qui ? ... Et surtout comment ?

Si vous êtes sensible à ces questions, nous partageons alors le même intérêt pour la culture scientifique. Je souhaite aujourd’hui continuer à cultiver cet intérêt en mettant à contribution ma curiosité et ma créativité au côté d’acteurs désireux de développer des projets de médiations innovants.



Mes compétences :

Scénarisation

Gestion de projet

Rédaction de contenus

Photographie