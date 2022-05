Nathalie THEPOT

12 d'expérience professionnelle dans les métiers de la Finance - spécialisée dans les médias et plus particulièrement l'audiovisuel. Actuellement dans la production musicale et l'exploitation de lieux culturels.

Master Droit et Administration de l'audiovisuel.

Anglais courant.

DAF du groupe Savoir Faire après une expérience significative chez Fremantlemedia France.



Mes compétences :

Audiovisuel

Directeur Financier

Finance

Médias

Production

Production Audiovisuelle

television production