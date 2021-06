Guillaume TREHOUX

Développeur-intégrateur web, graphiste et gérant de l'agence Kiwimagine



Après avoir fait mes premières armes dans diverses sociétés de production et studios graphiques en alternance lors de mes études, j'ai continué mon parcours dans diverses sociétés ainsi qu'en free-lance.



Attentif à l’évolution des courants créatifs et des technologies je continue de me perfectionner afin d'avoir toujours plus de connaissances, de compétences et ainsi être le plus polyvalent possible pour répondre aux attentes du milieu professionnel.



Mon objectif : Faire de nouvelles rencontres et travailler avec des gens passionnés sur des projets originaux et innovants !



Mes compétences :

JavaScript

Symfony2

MySQL

JQuery

HTML 5

CSS 3

Adobe Illustrator CS6

Adobe Photoshop

Java

PHP 5

Adobe InDesign CS6

Cadrage

Final Cut Pro

Wordpress

Adobe Premiere

encodage

Avid