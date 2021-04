Guillaume VETTER-GENOUD

15+ années d'expérience dans des contextes pluridisciplinaires internationaux spécialisés dans les domaines biotech & Medtech. Direction et board members de startups.



- Direction stratégique & opérationnelle du département des Startups Deeptech (Biotech, Medtech, ChemTech, CleanTech, e-santé, IA) au sein des incubateurs publics et régionaux SEMIA & Quest for Change.



- Direction société et d'équipes dédiées à la conception et au développement industriel de tests diagnostics dans les domaines de l'oncologie, des maladies auto-immunes et de la virologie.



Expériences confirmées dans l'implémentation, le financement, le suivi et la valorisation finale de projets scientifiques réalisés en partenariat avec des organismes publics et industriels (Horizon 2020, Eurostars-Eureka, ISI, AFT,CMI,...)



Conception ex nihilo de laboratoires de R&D, d'industrialisation et de production certifiés ISO 9001, et ISO 13485.

Lean management.

Implémentation et suivi du plan marketing des produits.



PROJETS LAURÉATS ET FINANCEMENTS RÉCENTS :



- Lauréat du concours Mondial de lInnovation, 2014. Remis par Monsieur le Président de la République Française. (CMI).

- Eurostars-Eureka, 2016 (BpiFrance & KIAT Corée du Sud). Projet Pioneer. 2.6 M€).

- Innovation Stratégique Industrielle, 2013 (ISI). Projet Carena. 18 M€.

- Aide à la Faisabilité Technologique, 2016. Projet OvamiR.

- Aide à la Préparation dun Projet Innovant, 2014. Projet miCRA.



VALORISATION DES PROJETS:



- 18 publications internationales, 4 brevets, 2 logiciels bio-informatiques, invité à plus de 20 congrès internationaux.



AFFAIRES RÉGLEMENTAIRES & ESSAIS CLINIQUES :



- Auditeur interne et externe du système de management de la qualité ISO 9001 et ISO 13485.

- Mise en place et suivi des normes ISO 9001 et ISO 13485, ainsi que des Bonnes Pratiques de Laboratoires (BPL / GPL).

- Intégration et suivi dessais cliniques multicentriques nationaux et internationaux.