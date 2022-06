Guillaume WERLE

Bonjour à vous,



Fort de plus de 6 ans d'expérience dans les RH j'ai pu explorer le domaine du recrutement et pousser lexpertise dans la gestion du personnel, de la paie et de la gestion des temps.

Je me suis ensuite orienté vers les SIRH en intégrant un éditeur de logiciel en gestion des temps durant 4 ans.



J'ai également 2 années d'expérience en comptabilité qui me permettent d'avoir une certaine aisance avec les chiffres et le contrôle.



C'est donc tout naturellement que je me suis orienté dans ce nouveau challenge : Gérer et Administrer les outils SIRH et gérer les projets en lien.



Mes compétences :

Gestion de projet

Conseil

Communication

Pack office

SAP HR

ADP GXP

Bilan Social

Analyse fonctionnelle

Analyse des besoins

Assistance utilisateurs

Assistance client

Animation de formations