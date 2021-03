Yoann CORABOEUF

Ingénieur Arts & Métiers en Organisation des entreprises certifié CPIM avec une solide expérience des activités MRO (Maintenance Repair and Overhaul) et OEM (Original Equipment Manufacturer) dans l'aéronautique.



Mes compétences :

Management transversal

Management opérationnel

Management par les processus

Management de projets stratégiques

Balanced Scorecard / Indicateurs



Executive MBA (Finance, Marketing, Innovation, Stratégie, etc.)

CPIM

MRPII / S&Op / SCM

Lean / Kaizen



SAP R/3



Visual Basic for Applications



Microsoft Office 365

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft Teams