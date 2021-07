Eric PETITDEMANGE

Avec un parcours un peu atypique, j'ai eu l'opportunité de toujours pratiquer un métier que j'aime : la formation !

Avec près de 30 ans d'expérience et un Master 2 dans le domaine, j'aime mettre en place des systèmes de formation où l'apprenant est au coeur des préoccupations. Les mots comme Digital Learning, E-Learning, Blended Learning, Réalité Augmentée et Réalité Virtuelle font parie de mon vocabulaire courant...

Je vous aide à mettre en place votre centre et/ou vos parcours de formation, tant présentiels qu'à distance (E-Learning, Webinaires, Blended-learning...).

Je forme également et assure volontiers le suivi de vos formateurs.

Enfin, toujours avec passion, je poursuis mes recherches dans le domaine des troubles des apprentissages et leur impact sur le lieu de travail.

N'hésitez pas à me contacter...



Mes compétences :

Formation

Management

Elearning

Formateur

Qualité

Pédagogie

Audit

Coaching

Gestion du stress

Tutorat

LMS / LCMS

Digital Learning

Secourisme