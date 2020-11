Guillemette NAUD

Tout dabord, une petite présentation rapide : je mappelle Guillemette, jai 29 ans et je suis pas mariée et sans enfants.



Je suis accessible, claire, amusante et surtout originale.



Ce que je peux vous apporter :

- une touche doriginalité

- de donner un angle de vue différent jeune et dynamique

- utiliser mon imagination, et dexprimer ma créativité!



Mes compétences :

Communication événementielle

Relations Presse

Stratégie de communication

Evénementiel

Relations Publiques

Wordpress

Photographie

Graphisme publicitaire

Communication

Montage vidéo

Graphisme

Graphisme web

Microsoft Excel

Microsoft Office

Adobe Creative Suite

Microsoft PowerPoint

Prezi

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Microsoft Word

Adobe Premier