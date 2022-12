Formé aux siences politiques, issu de la presse écrite (Le Progrès, Le Monde Académie) et télévisuelle (RT France, BFM Lyon), j'ai développé tout au long d'un parcours professionnel non linéaire (commercial, entrepreneur, journaliste) des compétences variées, de la rédaction à la gestion administrative. Aime la BD, les bandes originales et les tableaux Excel.