Guy-Eric ADRASSE

Simplement : communicant, curieux de tout, attaché à l'esprit d'équipe, j'ai construit mon parcours en sachant :

- Segmenter un marché et mettre en place des actions de Marketing direct pour l’engager.

- Approcher les Directions Générales, Administratives et Techniques.

- Identifier les problématiques clients et fournir les réponses adaptées.

- Rédiger des cahiers des charges, des propositions, des rapports d’audits.

- Bâtir des solutions pérennes, en phase avec les besoins identifiés.

- Maîtriser des cycles de vente longs et complexes et négocier les prix.

- Assurer le suivi technique et administratif des clients, les former pour les faire évoluer.

- Traduire, rédiger et adapter des présentations commerciales.

- Travailler avec des partenaires en préservant au mieux les intérêts de tous.



Mes compétences :

Art

Commercial

Communication

Economie

Imprimerie

Internet

Microsoft Technologies

Moto

Organisation

Politique

Sociologie

Sociologie politique

Technologies web

Vente

Web