Ludovic VAN DEN DRIESSCHE

Formé par le Groupe Xerox aux méthodes de vente B to B, au Management des Hommes et des Process, ainsi qu'à la gestion d'un centre de profit,

ma démarche est naturellement centrée sur le "Service" et la "Satisfaction Client".



Mes leviers pour le dépassement des objectifs : La montée en Compétences, la Motivation et la Satisfaction des Collaborateurs.



Mes préoccupations : Le Retour sur Investissement, le Profit, l’Equipe et sa Performance.



Mes valeurs : Engagement, Travail, Justice, Respect, l’Humain Cœur de l’Entreprise.



Mes compétences :

Key account management

Management opérationnel

Business development

Formation commerciale

Animation de formations

Ingénierie de formation

Conférencier

Marketing opérationnel

Conduite du changement