Guy-Jan VALLIER

Conseiller Funéraire et Maître de cérémonie, je suis le premier contact avec la famille endeuillée et cest avec moi que sorganiseront les funérailles.



Mon métier consiste donc à recevoir les familles, les informer et les conseiller pour tout ce qui a trait à lorganisation des obsèques (volontés du défunt, faire-part, dates de la crémation ou de linhumation )

Jai aussi le devoir de bien connaître la réglementation et la législation qui encadrent les funérailles. Mon rôle consiste également, à proposer des contrats obsèques et des produits tels que plaques funéraire, vases, fleurs, etc.



Les 3 clés de mon métier,

Accompagnement

Empathie

Discrétion



À propos dOGF :

Le Groupe OGF est le leader français du secteur funéraire. Fort de plus de 170 ans dexpérience, il accompagne les familles à travers des enseignes de renom (PFG, Roblot, Henri de Borniol, Dignité Funéraire). Le Groupe propose un savoir-faire 100% made in France regroupant un ensemble de solutions allant des services funéraires à la gestion de crématoriums, de la production de cercueils à la pose de monuments, des contrats de prévoyance à laccompagnement après obsèques.