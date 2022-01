Guy-Laurent BARCET

50 ans, après des expériences projets dans le domaine du système d'information, j'ai été en charge successivement depuis 1998 d'un centre de profit (50 p.), d'une direction commerciale France d'une activité services, d'une Business Unit nationale dans le domaine CRM/BI (90p.), d'une activité de consulting nationale ERP/CRM (220 p.) de la Direction commerciale des Regions (30 M€) d'une SSII, et, actuellement de la Direction régionale Rhône-Alpes Centre-Est de la branche Application Services d'une grande SSII (330p.).



Objectif : Dans la continuité dun parcours varié, ayant permis de construire une expérience complète de management dans le domaine des services informatiques, ce nouveau poste comporte toutes les composantes d'une direction générale avec la gestion complète et le développement d'une Business Unit.



Ces bientôt 30 ans d'expériences m'ont permis d'obtenir de solides acquis en terme de :

* Management

- Top management filiale internationale (2000 pers.)

- Responsable détablissement

- Management relations sociales

- Management collaborateurs, recrutement

- Pilotage des commerciaux et reporting

- Ré-organisation entité, accompagnement acquisition

- Leadership et dynamisation

* Commercial/Marketing

- Définition stratégie commerciale

- Prospection, proposition, négociation et contrat

- Création-vente offres de services et solutions aux entreprises : conseil, logiciels, intégration, infogérance

- Création et animation de partenariats éditeurs/conseil

- Construction propositions complexes et internationales

* Pilotage/Finance

- Gestion et développement de centre de profit

- Mise en place et suivi indicateurs de pilotage activité

- Elaboration et suivi de budget / Forecast

- Déclinaison stratégie avec Balanced ScoreCard

* Pilotage opérationnel

- Gestion fonctionnelle et technique (SI)

- Pilotage des charges, plannings et budgets

- Pilotage du client : analyse de la valeur

- Missions conseil (AMOA/AMOE) pour DSI/DG



* Marchés et secteurs

- 50% Grands comptes

- 50% PME (IdF, Rhône-Alpes, Sud-Est, Ouest)

- Segments : Automobile, Industrie, Banques, Assurances, Services, Distribution

- Domaines : Conseil et services informatiques aux entreprises, ventes de logiciels/progiciels, infogérance, services telecom



Employeurs de référence :

* Cap Gemini

* T-Systems (Deutsche Telekom)

* GFI Informatique

* Umanis



Mes compétences :

SAP

SSII

Gestion de projet

BI

ERP

CRM

Informatique

Développement

Services

Direction générale

Business Intelligence

Management

Conseil

Commerce

P&L