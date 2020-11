Jean-Charles DEVILLE

Ingénieur de formation, je suis passionné par les nouvelles technologies et par le développement de systèmes nécessitant des solutions performantes et innovantes.



Cette passion pour la technique, mais aussi pour le travail en équipe m'a permis à la fois d'approfondir mes compétences techniques et de développer mes compétences en termes de "gestion des ressources".



Dynamique, volontaire et rigoureux, j'aime travailler dans une entreprise, où mes traits de caractère marqués que sont la volonté de satisfaire mes clients, l'implication et l'enthousiasme peuvent s'exprimer.



Mes compétences :

Management de projet

Bases de Données

Oracle

STL

Temps Réel

Electronique numérique