Guy Seraphin BELOBO NEMI

Je suis une personne raisonnable, possédant une expérience professionnelle sur la production vapeur, la mécanique industrielle et la construction des chaudières. Je suis à la recherche d'un emploi.



Mes compétences :

Maintenance des motoréducteur, des groupes hydraul

Calorifugeage

Contrôle et gestion des chaines de production

Mécanique industrielle

Gestion d'équipe de travail

Organisation du travail

Graissage des machines

Production des rapports de fonctionnement

Proposition et mise sur pieds d'idées permettant u

Mise en marche, contrôle du fonctionnement et rect