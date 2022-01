Guy SOMMERIA-KLEIN

Savoir-faire en rédaction de documents techniques liés à l’industrie pharmaceutique.

Savoir-faire en extraction de données pour méta-analyse et lecture d’articles scientifiques.

Savoir-faire en traductions techniques courantes

Utilisation de la dictée vocale anglais/français et français/anglais.

Utilisation des outils de bureautique Word Excel.

Mes compétences :

Traduction

Rédaction

Pharmacologie

Industrie pharmaceutique