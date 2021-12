Gwenael COSMAO

- 10 ANS DE MECANIQUE CHEZ CATERPILLAR,specialiste en transmission hydraulique de puissance sur le materiel de travaux public lourd et dans l'industrie miniere a ciel ouvert.(CAT:777,785,D9,D10,D11...

O&K:RH 120,RH 200...)



- 1995 I.N.P.P SCAPHANDRIER 2A



- FREELANCE: sur tous types de chantiers dans le monde entier,de la station d'epuration de lorient,a l'Atol de mururoa (accreditations C.E.A)en passant par le decoupage a la lance thermique dans la bentonite.



- mon terrain de predilection:

les engins sous marins,ensouilleuses de pipes,cables,

fibres optiques,L.C.E(linear cable energy)

nombreuses missions d'atterrages en qualite d'hydraulicien/pilote d'ensouilleuses pour TRAVOCEAN.



- chef d'equipe plongees,sur niveleur de balast et pose de caissons betons de 7000 tonnes(SAIPEM TANGER MED.MAROC) ULIS/HYDROKARST



- chef de chantier sur le site de SAINT-MANDRIER:

realisation d'un systeme de guidage vertical pour attinage d'une maquette de sous-marin pesant 650 tonnes,et supportant un tube lance missille M 51

2 ans de chantier,arasement de paroies moulees,lance thermique,soudure,passivation des metaux,ragreages,carottages hydraulique à la couronne

diamantèe,scellements chimiques,coffrages,devasage,a la suceuse 300 m/cubes/h.

pose de geotextile et enrochements.



- de2006 à 2016 chef d'atelier / scaphandrier pour IN-VIVO ENVIRONNEMENT

- actuellement,création de COSMAO.TP / SOUDURE



Mes compétences :

Anglais technique :parts book/service.manuals

Hydraulique

Soudure

Fraisage

Tournage