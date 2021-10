Gwénaël FAUCHILLE

Bonjour,

Patrimoine et territoire sont les deux notions fondamentales qui guident ma démarche pour un développement économique soutenable, durable et respectueux, au services des collectivités et de l'ensemble des acteurs du patrimoine culturel (urbain, rural, maritime...) et du développement des territoires.

Mon profil vous intéresse?

N'hésitez pas à me contacter!



Mes compétences :

Histoire de l'art

Coordination de projet

Conduite de projets

Inventaire de documents

Diagnostics territoriaux

Inventaires de collections

Diagnostic de territoire

Photographie

Histoire

coordination

Architecture

Culture