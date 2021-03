Gwénaël LAPORTE

Grande capacité à concevoir des applications, ou autre drivers, allant de la conception aux tests d'intégrations et système, en passant par le développement.



Logiciels sous Windows, linux ou systèmes embarqués (avec ou sans OS),

Expert langage C / C++, Grande maîtrise Java / C#.



De plus, mon expérience professionnelle m'a également amené à :

- Documentation: Spécification, Plan de test, version, ...

- Élaborer des devis

- Former les clients aux logiciels développés

- Faire de l'assistance technique par téléphone ou sur site

- Maintenir en conditions opérationnelles les systèmes vendus

- Administrer un serveur Linux dédié au développement

- Gestion de configuration (SVN/GIT)

- Gestion des faits techniques (Bugzilla / JIRA)

- ...



Mes principales qualités sont: La rigueur, Organisé, ...

Capacité de travail en total autonomie comme en équipe



Mes compétences :

OS: Linux, Linux embarqué (uCLinux, Elinos)

IDE: MS Visual studio 2010, borland

J2EE / struts / tomcat / hibernate / eclipse

OS: Windows XP, 7

IDE: CodeWarrior, Eclipse

Bus CAN (voiture)

Responsable logiciel

Specification / Conception / developpement / tests

Bus avionique 3910 / 1553

Langage perl, PHP, HTML, CSS, Javascript

Manager de personnes

Langage C, C++, C#, Java, SQL

SVN, git, bugzilla, jira,

C++/Qt