Personnalité dynamique avec une expérience de 20 ans dans les Mutuelles d'Assurances. Sens des

responsabilités, autonomie, rigueur et capacité découte. Excellente capacité à travailler dans l'urgence et

efficacement en équipe.



Mes compétences :

Formateur occasionnel

Management

Référente technique en prestation et adhésion

Gestion des sinitres ITT RI et DC en assurance ind

Gestion des sinistres II RI et DC en assurance col