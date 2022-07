Gwenaëlle DE CHAUVIGNY DE BLOT

Après une expérience à l'Import (quatre mois chez Gerling et deux ans chez AON)j'ai intégré la société MARSH en tant que coordinatrice internationale des programmes à l'Export.



Ma mission était notamment, le suivi de mise en place des polices locales et règlement des primes, le contrôle de la conformité aux instructions envoyées aux courtiers locaux et la veille assurantielle pour les pays dans lesquels nos clients ont des intérêts.



En janvier 2008, j'ai rejoint le département Responsabilité Civile Grandes Entreprises en tant que Conseiller Spécialisé.

Depuis janvier 2010 j'exerce des fonctions similaires chez DIOT SA



Mes compétences :

Excel

Word

Outlook

Responsabilité civile

Assurance