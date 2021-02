Gwenaelle LE VIAVANT

Gwenaëlle Le Viavant, 26 ans



**Conceptrice Développeuse Informatique**



Qualité : Motivée, Sérieuse, Appliquée, Dynamique, Joyeuse.



Particularité : Travailleuse en situation de Handicap suite à un accident de la voie publique (Nov-16).

_____________________________________________________________________________________

Titulaire

Titre Professionnel : Concepteur Développeur Informatique (BAC+4)

effectuée en contrat pro à OET (Cesson Sévigné (35))



BTS Services Informatiques aux Organisations (option : Solutions Logicielles)



BAC Sciences et Technologies de la Gestion (option : compta) Mention AB



_____________________________________________________________________________________

Mon crédo en informatique est de répondre aux besoins des utilisateurs par la solution la plus simple. Pour cela, mon esprit déquipe et mon côté dynamique fait que je mapplique toujours à proposer les meilleurs solutions pour améliorer les postes de mes différents collègues.