Vous recherchez une assistante juridique pour soutenir votre équipe ? Rencontrons-nous.

Forte d’une expérience en cabinet de gestion de patrimoine, je viens de valider aujourd’hui un diplôme de niveau III au sein de l’IFOCOP Paris 13.



J'ai effectué un stage au sein d'un tribunal d'Instance au cours duquel j'ai effectué diverses tâches :

- service du juge de proximité et service de l'instance : enregistrement des dossiers, assignations, convocations aux audiences, conciliations, notifications de jugements.

- accueil du public physique et téléphonique, établissement des procurations, des dossiers de PACS





N’hésitez pas à me contacter pour que nous puissions échanger sur votre besoin.

Bien cordialement.

Gwladys Chateau



gwladyschateau@hotmail.fr



Mes compétences :

Persévérance

Accueil physique et téléphonique

Animation d'équipe

Microsoft Excel

Secrétariat

Microsoft Word

Animation de réunions

Gestion d'agenda

Autonomie professionnelle

Organisation du travail

Microsoft PowerPoint