H.d CHINOTTI

Je suis artiste peintre freelance , j'expose chez moi dans ma galerie personnelle , j'habite dans le centre de France Auvergne , je travaille avec la peinture à l'huile et acrylique sur des grands modèles 1M/1M , à part ça j'aime écrire et la science est ma passion , j'aime le sport , la nature , la mer , les voyages ....les bijoux , les parfums et les bonnes tables .....Ma personnalité -kabbaliste et égyptologue très spirituelle et universelle .

Mon émail/chinottihella@Hotmail.fr / chinottihella@gmail.fr

+(33)623755166

SKYPE/asaliah03